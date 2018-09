Melbourne (AFP) Der von Brasilien für die giftige Schlammlawine verantwortlich gemachte Bergbaukonzern BHP Billiton hat seine Bereitschaft zur "Hilfe" bekräftigt. BHP sei bereit, beim "Wiederaufbau der Gemeinschaft und Wiederherstellung der Umwelt" zu helfen, die vom Bersten eines Klärbeckens in der Stadt Mariana Anfang November "betroffen" seien, teilte das australisch-britische Unternehmen am Montag in Melbourne mit. Eine Summe nannte der größte Bergbaukonzern der Welt aber nicht.

