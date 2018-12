Seattle (dpa) - Der Online-Händler Amazon hält an seinen Plänen für die Lieferung von Waren mit Drohnen fest und hat eine neues Modell des Fluggeräts enthüllt. Die zweite Version der Amazon-Drohne erinnert mehr an ein kleines Flugzeug, kann aber auch senkrecht starten und landen. Sie könne rund 24 Kilometer zurücklegen, hieß es in einem veröffentlichen Amazon-Video. Den ersten Drohnen-Prototypen hatte Amazon-Chef Jeff Bezos vor zwei Jahren präsentiert. Seitdem kündigte der Konzern für die Zukunft den schnellen Lieferservice Prime Air mit Zustellung von Waren binnen 30 Minuten an.

