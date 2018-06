Berlin (dpa) - Der Deutsche Computerspielpreis bekommt mehr Geld - und Anerkennung. Die Preisgelder werden in diesem Jahr um 85 000 Euro auf 470 000 Euro aufgestockt.

Darauf verständigten sich laut einer Mitteilung die Branchenverbände mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). "Computerspiele gewinnen weiter rasant an gesellschaftlicher Bedeutung", sagte Staatssekretärin Dorothee Bär. Der Förderpreis solle künftig ein Gütesiegel und eine verlässliche Orientierungshilfe sein.

Wie die Träger am Montag bekanntgaben, wird der Förderpreis am 7. April in München vergeben. Vom 7. Dezember bis zum 31. Januar können Entwickler ihre Beiträge einreichen. Der Computerspielpreis wird in 14 Kategorien vom BMVI sowie den Verbänden BIU und Game verliehen. Damit sollen qualitativ hochwertige sowie kulturell und pädagogisch wertvolle Spiele aus Deutschland prämiert werden.