Berlin (AFP) Das Berliner Unternehmen Locomore will der Deutschen Bahn im Fernverkehr Konkurrenz machen und hat dafür bereits mehr als 230.000 Euro bei Investoren eingetrieben. Damit sei am Wochenende die Hälfte der benötigten Basisfinanzierung für die geplante Startstrecke zwischen Berlin und Stuttgart erreicht worden, teilte Locomore am Montag mit. Das Geld sicherte sich das Unternehmen demnach über eine Crowdfunding-Kampagne, die noch bis Ende Januar 2016 läuft.

