Berlin (AFP) Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen und Spekulatius enthalten deutlich weniger gesundheitsschädliches Acrylamid als noch vor einigen Jahren. Bei 450 Proben, untersucht in den Jahren 2013 und 2014, lag der Acrylamidgehalt bei der Hälfte unterhalb von 200 Mikrogramm pro Kilogramm, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Montag in Berlin mitteilte. In den Jahren 2003 bis 2008 hatte der Anteil demnach noch bei im Mittel 230 bis 430 Mikrogramm pro Kilogramm gelegen. Im Tierversuch hat sich Acrylamid als krebserzeugend erwiesen.

