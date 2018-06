Le Bourget (AFP) "Auf Ihren Schultern ruhen die Hoffnungen der gesamten Menschheit": Mit hohen Erwartungen und eindringlichen Appellen hat die Pariser UN-Klimakonferenz begonnen. Zum Auftakt des zweiwöchigen Treffens der Superlative kamen am Montag rund 150 Staats- und Regierungschefs in Le Bourget bei Paris zusammen. Genutzt wurde die Konferenz, die unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, auch zu Gesprächen über aktuelle Konflikte wie den Bürgerkrieg in Syrien.

