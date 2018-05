Berlin (AFP) Trotz der vereinbarten Zusammenarbeit Ankaras mit Europa in der Flüchtlingskrise lehnt die konservative EVP im Europaparlament eine EU-Mitgliedschaft der Türkei weiter ab. "Für uns in der EVP ist klar, dass wir mit diesen Gesprächen eine enge Partnerschaft wollen, aber keine Vollmitgliedschaft", sagte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), am Montag im Bayerischen Rundfunk. Er unterstützte zwar die finanziellen Zusagen des EU-Sondergipfels vom Sonntag an Ankara zur Flüchtlingsversorgung, nannte aber auch die versprochene Visa-Freiheit für Türken eine "bittere Pille".

