Paris (AFP) Nach seinen Äußerungen über eine mögliche Zusammenarbeit mit den syrischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Frankreichs Außenminister Laurent Fabius Bedingungen für eine solche Kooperation genannt. "Wenn wir einen politischen Übergang erreichen können und Assad nicht mehr die syrische Armee dirigiert, könnte es gemeinsame Aktionen gegen den Terrorismus geben", sagte Fabius am Montag dem Radiosender France Inter mit Blick auf den umstrittenen syrischen Machthaber Baschar al-Assad. Es sei "offensichtlich, dass die Armee unter Führung von Herrn Assad nicht an der Seite der moderaten Opposition kämpfen" könne.

