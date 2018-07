Berlin (AFP) Die Grünen sehen den geplanten Einsatz der Bundeswehr im Bürgerkriegsland Syrien mit großer Skepsis: Die Bundesvorsitzende Simone Peter sagte nach der Vorstandssitzung der Partei am Montag in Berlin, sie persönlich halte es nach den Erfahrungen beispielsweise in Afghanistan für "unverantwortbar", mit deutschen Soldaten in einen weiteren Krieg einzusteigen. Für einen Bundeswehreinsatz ohne UN-Mandat und somit ohne völkerrechtliche Grundlage dürfe aus Sicht der Grünen kein Präzedenzfall geschaffen werden, sagte Peter.

