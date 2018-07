Le Bourget (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erhofft sich von der Pariser UN-Klimakonferenz ein "Signal" an die Welt für eine Senkung des CO2-Ausstoßes. Die internationale Staatengemeinschaft sei zu der Konferenz zusammengekommen, um an die Welt ein Signal zu senden, "dass sie auf eine kohlenstoffarme Entwicklung setzt", sagte Hendricks am Montag bei dem Klimagipfel in Le Bourget nahe Paris. "Der Beschluss eines neuen, für alle Länder rechtlich verbindlichen und ambitionierten Klimaabkommens ist dafür der Schlüssel."

