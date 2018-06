Offenbach (AFP) Zeitweise deutlich zu trocken und im November ungewöhnlich warm - Deutschland hat in diesem Jahr einen insgesamt sehr milden Herbst erlebt. Eher kühlen Temperaturen im September und Oktober folgte ein Rekord-November mit bis zu 23 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag zum meteorologischen Herbst-Ende mitteilte. Regenmenge und Sonnenscheindauer erreichten nach Aufzeichnungen der Offenbacher Wetterfrösche in etwa die erwarteten Durchschnittswerte.

