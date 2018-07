Paderborn (AFP) Ein Massenandrang bei der Sozialhilfe-Ausgabe hat am Montag in Paderborn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Polizeiangaben setzte die Leitstelle mehrere Streifenwagen ein, nachdem Mitarbeiter des Ordnungsamts am Vormittag die uniformierten Beamten wegen des unkontrollierbares Andrangs um Unterstützung gebeten hatten.

