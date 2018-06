Le Bourget (AFP) Mit Appellen zahlreicher Staats- und Regierungschefs zu raschem und entschlossenem Handeln haben die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Die Begrenzung der Erderwärmung sei eine "Frage der Zukunft der Menschheit" sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Le Bourget bei Paris. Alle Beteiligten müssten jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, "so lange es noch nicht zu spät ist", drängte US-Präsident Barack Obama.

