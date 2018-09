Wiesbaden (AFP) Von Januar bis Ende September haben Bahnunternehmen etwas weniger Güter transportiert als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl ging um 2,1 Prozent auf 270,6 Millionen Tonnen zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Ein Grund für den Rückgang dürften die Streiks im April und Mai sein: Sie hatten nach früheren Angaben der Statistiker einen Rückgang des Gütertransports per Bahn im ersten Halbjahr "maßgeblich beeinflusst".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.