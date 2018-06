Dortmund (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will kleine und mittlere Schlachtbetriebe in Deutschland entlasten. Künftig sollen sie wieder Fleisch im Schlachtraum zerlegen und weiterverarbeiten dürfen, kündigte Schmidt in den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" vom Montag an. "Mit der Aufhebung des Verbots entlasten wir kleine und mittlere Schlachtbetriebe und stärken auf diese Weise die regionale Lebensmittelproduktion."

