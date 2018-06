Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will die durch Familie und Beruf doppelt geforderte Generation stärker entlasten: "Mütter und Väter wollen Chancen für sich und ihre Kinder und sie brauchen Sicherheit im Lebensverlauf", sagte Schwesig der Nachrichtenagentur AFP am Montag anlässlich einer Konferenz über die künftige Familienpolitik, die am Dienstag in Berlin stattfindet. "Wir müssen unsere Ehe- und Familienleistungen auf die Höhe der Zeit bringen, um Eltern der geforderten Generation zu entlasten und Familien als soziale Mitte unserer Gesellschaft zu unterstützen."

