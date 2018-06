Washington (AFP) Nach den Anschlägen in Paris verschärfen die USA ihre Regeln für die Einreise ohne Visum. Bürger aus Deutschland und 37 anderen Ländern, mit denen die Vereinigten Staaten ein Abkommen für visumfreies Reisen haben, würden strengeren Sicherheitskontrollen unterworfen, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Bei der Erteilung der elektronischen Einreiseerlaubnis (Esta) werde künftig auch überprüft, ob die Antragsteller sich in Ländern aufgehalten hätten, die als "Rückzugsort für Terroristen" gelten. US-Geheimdienste und das Heimatschutzministerium würden die Liste der problematischen Länder regelmäßig aktualisieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.