Hamburg (AFP) Zöllner haben im Hamburger Hafen einen Großschmuggel von Lego-Plagiaten verhindert. Es handle sich um rund 22.200 illegal nachgeahmte Lego-Artikel in 89 Kartons, teilte der Zoll am Montag in der Hansestadt mit. Sie seien im Oktober und November in insgesamt drei Schiffscontainern aus China entdeckt worden, die weiter nach Polen gehen sollten. Die entsprechenden Originalartikel hätten dem Zoll zufolge einen Verkaufswert von knapp 334.000 Euro.

