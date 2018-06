Paris (dpa) - Steven Spielberg will mit dem fünften Teil seiner "Indiana Jones"-Reihe nicht mehr allzu lange warten. Er hoffe, die Fortsetzung noch vor dem 80. Geburtstag von Harrison Ford in Angriff nehmen zu können, sagte der us-amerikanische Regisseur in einem Interview des französischen Radiosenders "RTL" am Montag. Auch er selbst werde nicht jünger, erklärte der 68-jährige Filmemacher, Produzent und Schauspieler.

In allen Abenteuerfilmen um den Archäologen Indiana Jones spielt der heute 73-jährige Ford die Hauptrolle. Die ersten drei "Indiana Jones"-Filme entstanden in den 1980er Jahren. Teil vier folgte 2008. In den deutschen und französischen Kinos läuft derzeit Spielbergs Werk "Bridge of Spies - Der Unterhändler" mit Tom Hanks.