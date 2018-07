Paris (AFP) Zwei in Tunesien unter Terrorverdacht festgenommene Franzosen sind nach Frankreich ausgeliefert und in Paris inhaftiert worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Justizkreisen weiter erfuhr, erklärten die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer, sie hätten von Tunesien aus ein Trainingscamp von Dschihadisten in Libyen besuchen und sich später den Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien anschließen wollen. Sie seien am 13. November an die französischen Behörden überstellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.