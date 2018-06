Barcelona (SID) - Nicht Torschützenkönig und Weltfußballer Cristiano Ronaldo (Real Madrid), sondern sein Dauerrivale Lionel Messi (FC Barcelona) ist am Montag in Barcelona vom spanischen Profi-Ligaverband LFP als bester Spieler der Saison 2014/15 in der Primera Division ausgezeichnet worden. Der 28-jährige Messi, der mit Barca das Triple gewann, verwies den zwei Jahre älteren Ronaldo auch in der Kategorie "Bester Stürmer" auf Rang zwei. Ronaldo musste sich mit dem Titel "Beliebtester Spieler" begnügen.

Als bester Verteidiger wurde Sergio Ramos (Real Madrid) ausgezeichnet, im Mittelfeld setzte sich Mannschaftskollege James Rodriguez durch. Weltmeister Toni Kroos war nicht nominiert. Bester Torhüter wurde Claudio Bravo, der beim FC Barcelona in der Liga den Vorzug vor Marc-André ter Stegen erhält. Als bester Trainer vor 1000 Gästen wurde Barca-Coach Luis Enrique geehrt.