London (AFP) Bei der Parlamentsabstimmung über eine Beteiligung Großbritanniens an dem Militäreinsatz gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien will der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, laut einem Zeitungsbericht den Fraktionszwang aufheben. Corbyn stelle seinen Parteigenossen ihre Entscheidung frei, berichtete am Montag die Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf eine hochrangige Quelle. Damit werde es wahrscheinlicher, dass Großbritannien sich an den Luftangriffen gegen den IS im Bürgerkriegsland Syrien beteilige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.