London (AFP) Nach British Airways und Easyjet haben weitere britische Fluglinien die Wiederaufnahme der Verbindungen ins ägyptische Scharm el Scheich verschoben. Die Airline Monarch teilte am Montag mit, bis zum 6. Januar würden alle Flüge gestrichen. Thomson will frühestens am 16. Dezember wieder den Urlaubsort am Roten Meer ansteuern. Beide Unternehmen begründeten ihren Schritt mit dem Hinweis, das britische Außenamt warne weiter vor Flugreisen nach Scharm el Scheich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.