Hongkong (dpa) - Beim Lernspielzeug-Anbieter VTech haben sich Unbekannte Zugang zu einer Datenbank mit rund fünf Millionen Kunden-Profilen verschafft.

Die Datenbank des App-Stores "Learning Lodge" enthalte auch Kundendaten aus Deutschland, erklärte das Unternehmen aus Hongkong. In der Datenbank liegen nach Angaben von VTech auch Informationen zu den Kindern wie Name, Geschlecht und Geburtsdatum.

Außerdem gehören zu den Profildaten nach Angaben von Montag E-Mail-Adressen, verschlüsselte Passwörter, IP-Adressen, Postanschriften und die Liste bisheriger Downloads. Kreditkarten-Daten würden nicht gespeichert. Alle Kunden in der Datenbank seien per E-Mail unterrichtet worden, teilte VTech am Montag mit.

