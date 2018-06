Bagdad (AFP) Eine große Menge schiitischer Pilger aus dem Iran hat auf dem Weg in den Irak Grenzzäune niedergerissen und bei Rempeleien Grenzsoldaten verletzt. Nach einer Mitteilung des irakischen Innenministeriums vom Montag ereignete sich der Vorfall am Vortag am Grenzübergang Surbattijah. Teherans Botschafter in Bagdad, Hassan Danaifar, sagte im iranischen Fernsehen, zwei Millionen Pilger aus dem Iran hielten sich bereits im Irak auf. Die schiitischen Pilger wollen sich in der irakischen Stadt Kerbela, südlich von Bagdad, am alljährlichen Arbain-Fest zum Gedenken an den Imam Hussein beteiligen.

