Osnabrück (dpa) - Seit vielen Jahren lebt Schauspieler Christoph Maria Herbst als Vegetarier - das hindert ihn jedoch nicht daran, Fleisch für seine Frau zuzubereiten. "Mich ekelt es nicht, weil ich weiß, dass ich es für einen geliebten Menschen mache", sagte der Schauspieler der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ganz konsequent ist Herbst nach eigenen Worten allerdings nicht - auf Reisen probiert er schon mal Fleischspezialitäten: "Vor zwei Jahren waren wir in Burma, dort gibt es an jeder Ecke frittierte Käfer oder Heuschrecken in Fettteig. Das habe ich gegessen, ich bin viel zu neugierig."

