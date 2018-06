Jerusalem (AFP) Ein 17-jähriger Palästinenser ist am Sonntagabend bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften in Jerusalem getötet worden. Die Polizei habe den jungen Mann in dem Stadtviertel Ras al-Amud im besetzten Ostjerusalem erschossen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Nach Polizeiangaben hatten die Beamten das Feuer eröffnet, nachdem der Demonstrant einen Brandsatz gezündet hatte.

