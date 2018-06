Brüssel (AFP) Die Nato treibt ihre Erweiterung auf dem Westbalkan voran und will den Kleinstaat Montenegro in die Militärallianz aufnehmen. Der Nordatlantikrat habe auf Botschafterebene einer entsprechenden Einladung an das Balkanland zugestimmt, teilten Diplomaten am Montag in Brüssel mit. Offiziell müsse diese noch von den ab Dienstag tagenden Nato-Außenministern gebilligt werden. Dies werde am Mittwoch am zweiten Tag des Treffens erfolgen. Montenegro werde dann spätestens in anderthalb Jahren Mitglied sein.

