Moskau (AFP) Die russische Polizei hat einen Wehrdienstverweigerer festgenommen, der sich über ein Jahrzehnt lang in einem Wald versteckt hatte. Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, hatte der heute 30-jährige Mann ab 2003 ein Jahr seines damals zweijährigen Militärdienstes auf der Halbinsel Kamtschatka in Russlands Fernem Osten abgeleistet. Danach desertierte er und tauchte unter.

