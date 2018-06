Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäublehat das Nein der Hamburger zur Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 bedauert. "Ich find's schade. Ich hätte mich gefreut", sagte Schäuble in der letzten politischen Talkshow von Günther Jauch in der ARD. Er könne aber irgendwie nachvollziehen, dass nicht nur in Deutschland der Widerstand in der Bevölkerung gegen sportliche Großereignisse gewachsen sei. Der Aufwand für Olympische Spiele generell werde immer größer. In einem Referendum hatte die Mehrheit der Hamburger gegen eine Bewerbung für das größte Sportereignis der Welt gestimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.