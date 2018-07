Taipeh (AFP) China und Taiwan haben zum ersten Mal inhaftierte Agenten ausgetauscht. Der Austausch habe bereits vor dem historischen Treffen von Chinas Präsident Xi Jinping und Taiwans Staatschef Ma Ying Jeou vor gut drei Wochen stattgefunden, teilte die Regierung in Taipeh am Montag mit. China ließ nach Angaben des taiwanischen Militärgeheimdienstes zwei Agenten frei, die seit 2006 wegen Spionage in China in Haft saßen. Im Gegenzug entließ Taiwan einen chinesischen Doppelagenten, der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war und seit 16 Jahren im Gefängnis saß.

