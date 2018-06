Le Bourget (AFP) In Le Bourget bei Paris ist am Montag die UN-Klimakonferenz offiziell eröffnet worden. Die Delegierten wählten den französischen Außenminister Laurent Fabius zum Vorsitzenden der Konferenz. Er übernimmt damit den Vorsitz vom peruanischen Umweltminister Manuel Pulgar Vidal, der die letztjährige UN-Klimakonferenz in Lima geleitet hatte. Die Welt stehe "zwei schrecklichen Bedrohungen" gegenüber, dem Terrorismus und dem Klimawandel, sagte Pulgar Vidal zur Eröffnung mit Blick auf die Anschläge in Paris vor gut zwei Wochen.

