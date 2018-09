Le Bourget (AFP) Die Klimakonferenz in Paris soll milliardenschweren Initiativen für Investitionen in umweltfreundliche Technologien Auftrieb geben. So brachten beispielsweise US-Präsident Barack Obama und sein französischer Kollege François Hollande mit Microsoft-Mitbegründer Bill Gates die "Mission Innovation" auf den Weg. In dieser Initiative verpflichten sich 20 Länder, ihre Investitionen in die Entwicklung sauberer Technologien in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln - darunter Saudi-Arabien, Indien, China, Indonesien und Brasilien.

