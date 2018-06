Kairo (AFP) Der ägyptische Journalist Ismail Alexandrani, der sich auf die Dschihadisten-Bewegung auf dem Sinai spezialisiert hat, ist bei der Einreise aus Deutschland von ägyptischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Alexandrani wurde am Dienstag von der Staatsanwaltschaft verhört, wie seine Ehefrau, Chadidscha Gaafar, mitteilte. Der Journalist wurde demnach festgenommen, als er am Sonntag aus Berlin kommend am Flughafen des Badeortes Hurgada am Roten Meer eintraf.

