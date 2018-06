Ouagadougou (AFP) Die Wahl in der westafrikanischen Republik Burkina Faso hat der ehemalige Ministerpräsident Roch Marc Christian Kaboré gewonnen. Wie die Wahlkommission am Montagabend in der Hauptstadt Ouagadougou mitteilte, erreichte Kaboré bereits im ersten Wahldurchgang mit rund 53,5 Prozent die absolute Mehrheit. Der 58-Jährige begreift sich und seine Volksbewegung für den Fortschritt (MPP) als sozialdemokratisch.

