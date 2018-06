Wuppertal (AFP) Wegen eines Drohanrufs bei seiner Krankenkasse muss ein Mann aus Nordrhein-Westfalen 5500 Euro Schadenersatz zahlen. Ein entsprechender Vergleich wurde am Dienstag vor dem Landgericht Wuppertal geschlossen, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mitteilte. Der Mann hatte am Rosenmontag vergangenen Jahres auf dem Anrufbeantworter der in Solingen ansässigen Krankenkasse die Nachricht hinterlassen: "Hier ist ein angepisster Kunde von Ihnen, der Ihren Drecksladen in die Luft sprengt."

