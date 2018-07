Rostock (AFP) Ein 95-jähriger ehemaliger SS-Sanitäter muss sich laut einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Mecklenburg-Vorpommerns wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 3681 Fällen vor Gericht verantworten. Der Angeschuldigte sei trotz seines hohen Alters eingeschränkt verhandlungsfähig, teilte das OLG am Dienstag in Rostock mit. Es hob damit einen gegenteiligen Beschluss des zuständigen Landgerichts Neubrandenburg vom Frühjahr 2015 auf, das den Prozess wegen des Gesundheitszustands des Mannes nicht eröffnen wollte. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.

