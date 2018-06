Berlin (AFP) Die Unionsfraktion hat sich nach einer intensiven Debatte mit breiter Mehrheit für das Syrien-Mandat der Bundesregierung ausgesprochen. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen gab es bei einer Probeabstimmung in der Fraktionssitzung am Dienstag eine Gegenstimme und drei Enthaltungen. Dem war den Angaben zufolge eine ausführliche Debatte mit 18 Wortmeldungen vorausgegangen. Der Bundestag wird am Mittwoch erstmals über das Mandat beraten und am Freitag endgültig abstimmen.

