Berlin (AFP) Der Bundeswehrverband hat gefordert, klare Ziele für den Einsatz der Bundeswehr gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien zu definieren. Es brauche ein "Ordnungsziel", sagte der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, im ARD-"Morgenmagazin" am Dienstag. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) arbeite daran, dieses Ziel mit den Verbündeten zu definieren, doch sei dies noch nicht geschehen. "Krieg ist kein Selbstzweck", mahnte Wüstner und forderte, aus früheren Einsätzen im Irak, Libyen oder Afghanistan zu lernen.

