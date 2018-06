San Francisco (AFP) Der Lernspiele-Anbieter VTech Holdings ist nach eigenen Angaben zum Ziel eines Hackerangriffs geworden. Rund fünf Millionen Nutzerkonten und damit verbundene Profile von Kindern seien von dem Angriff auf eine Datenbank der in Hongkong ansässigen Firma betroffen, teilte VTech am Montag mit. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als einen der führenden Anbieter für elektronische Kinder-Lernspiele in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.