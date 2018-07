Köln (AFP) Gleich zweimal in nur einer Stunde ist ein Reisender im Kölner Hauptbahnhof von unbekannten Trickdieben bestohlen worden. Zunächst klauten zwei Täter dem Mann am Montagabend in einer Passage des Hauptbahnhofs seine Laptoptasche mit Fahrkarte und hochwertigen Konsumartikeln, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Einer der Männer hatte demnach den Reisenden aus Thailand auf Arabisch angesprochen und abgelenkt, während der Mittäter sich mit der Tasche aus dem Staub machte.

