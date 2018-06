Passau (AFP) In der Diskussion um den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz (IS) in Syrien hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), eine Beteiligung der derzeitigen syrischen Regierungstruppen am Anti-IS-Kampf abgelehnt. "Mit den Truppen Assads kann es sicher keine militärische Kooperation geben", sagte Röttgen der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagsausgabe) mit Blick auf die Soldaten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Er fügte hinzu: "Der IS-Terrorismus darf nicht mit dem syrischen Staatsterrorismus bekämpft werden. Das würde uns jede Glaubwürdigkeit nehmen."

