Zwickau (AFP) Eine Rohrbombenattrappe vor einer geplanten Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Zwickau hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter des Wachschutzes entdeckten den verdächtigen Gegenstand Dienstagfrüh auf einem Parkplatz vor einem ehemaligen Baumarkt, in dem am selben Tag die ersten Flüchtlinge unterkommen sollten, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Die Polizei stellte in der Nähe drei Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 31 Jahren. Sie stehen im Verdacht, die Bombenattrappe auf dem Parkplatz deponiert zu haben.

