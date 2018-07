Berlin (AFP) Die SPD will mit einem Zwölf-Punkte-Programm für einen Neustart der Integrationspolitik sorgen. Die SPD-Ministerinnen im Bundeskabinett und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellten am Dienstag in Berlin ein Positionspapier vor, das mehr Anstrengungen in der Bildung, mehr Kita-Plätze und bessere Arbeitsmöglichkeiten für die in Deutschland lebenden Flüchtlingen vorsieht. Dreyer forderte eine gemeinsame Kraftanstrengung der unterschiedlichen staatlichen Ebenen. "Wir brauchen einen Zukunftspakt von Bund und Ländern", sagte sie

