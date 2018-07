Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet nicht, dass die Nato direkt in den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS in Syrien eingreift. Trotz der Bedrohungen aus der Region südlich des Bündnisgebietes sehe er nicht, "dass dort eine aktive Rolle der Nato zu erfüllen sein wird", sagte Steinmeier beim Treffen der Nato-Außenminister am Dienstag in Brüssel. Wichtig innerhalb des Bündnisses sei aber "die gemeinsame Analyse" und ein Austausch über die Lage im "südlichen Krisenbogen von Libyen über den Mittleren Osten und darüber hinaus".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.