Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen für einen stärkeren Informationsaustausch mit Russland geworben. Er habe sich schon in der Ukraine-Krise dafür eingesetzt, "dass man gerade in schwierigen Situationen Beziehungen nicht völlig kappt", sagte Steinmeier am Dienstagabend in Brüssel. Wie wichtig dies sei, zeige nun auch der Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei. Zur Risikovermeidung könne auch eine Wiederaufnahme der Gespräche im Nato-Russland-Rat gehören, sagte Steinmeier.

