Berlin (AFP) Die CSU im Bundestag hat Zustimmung zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr signalisiert. Es habe in der Landesgruppensitzung am Montagabend zwar auch einige Fragen zu dem Mandat gegeben, sagte die Landesgruppen-Vorsitzende Gerda Hasselfeldt (CSU) am Dienstag in Berlin. Sie habe aber "überwiegend Zustimmung erlebt". Hasselfeldt betonte, dass die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen sei. In der Fraktionssitzung von CDU/CSU am Dienstagnachmittag soll es ein Probevotum geben.

