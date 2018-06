Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris unternehmen Frankreich und Belgien gemeinsam einen Vorstoß, um den Austausch von Geheimdienstinformationen mit anderen EU-Ländern wie Deutschland zu stärken. Frankreichs Regierungschef Manuel Valls habe am Rande der UN-Klimakonferenz bei Paris mit seinem belgischen Amtskollegen Charles Michel beschlossen, eine entsprechende "Initiative" im Rahmen der "Neuner-Gruppe" zu starten, hieß es am Montagabend in französischen Regierungskreisen. Konkret solle es darum gehen, die jeweiligen Dateien der Länder mit islamistischen Gefährdern zu "harmonisieren" und zu "systematisieren".

