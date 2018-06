New York (SID) - Die Baltimore Ravens haben in einer verrückten Schlussphase das "Monday Night Game" der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL gewonnen. Beim 33:27 gegen die Cleveland Browns schienen die Ravens bereits auf verlorenem Posten, als Cleveland-Kicker Travis Coons kurz vor Schluss beim Stand von 27:27 zu einem Field-Goal-Versuch antrat. Brent Urban warf sich jedoch in den Schuss, Will Hill schnappte sich den freien Ball und lief bis in die gegnerische Endzone zum entscheidenden Touchdown.

Die Ravens stehen damit nach elf Begegnungen bei vier Siegen und sieben Niederlagen, die Browns haben erst zwei Erfolge auf dem Konto.