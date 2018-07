Paris (AFP) Im Zuge der Ermittlungen zu den Anschlägen von Paris ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der 25-jährige Mohmed S. wurde am Dienstagmorgen im Großraum Paris gefasst und in Polizeigewahrsam genommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Es handelt sich um einen Bekannten des Mannes, der dem mutmaßlichen Anschlagsdrahtzieher Abdelhamid Abaaoud in einer Wohnung in der Pariser Vorstadt Saint-Denis Unterschlupf gewährt hatte.

